أتاحت وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023 بداية من 1 يونيو الجاري وحتى 30 يونيو من خلال رابط خصصته لذلك توفيرًا لجهود أولياء الأمور، كما حددت المستندات المطلوبة للتقديم وشروط القبول ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط و خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم الصف الأول الابتدائي من خلال بوابة مركز المعلومات التابعة للوزارة، ويستطيع أولياء الامور التقديم من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالتالي:

أولا الدخول عبر بوابة مركز المعلومات أو الضغط مباشرة على هذا الرابط https://emis.gov.eg/ ، تسجيل دخول ولى الأمر بالرقم القومي وإتباع خطوات تقديم أولى ابتدائي ، في حالة امتلاكه حسابا على الموقع أو الضغط على إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة ، ثم تسجيل الرقم السري لتسجيل الأبناء في تقديم الصف الأول الابتدائي، ثم تتباع نتيجة القبول المبدأي وبعدها يتم التوجه إلى المدرسة لتقديم الأوراق المطلوبة والتي حددتها وزارة التربية والتعليم للالتحاق بطلاب الصف الأول الابتدائي.

المستندات المطلوبة تقديم أولى ابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة لتقديم أولى ابتدائي للطلاب في جميع المحافظات وهي كما تم الاعلان عنها على موقع وزارة التربية والتعليم كالتالي:

تجهيز نموذج طلب التحاق طالب مصرى والمتوفر بادارة شئون الطلبة والامتحانات بالادارة التعليمية الموجودة في كل محفاظة مصرية مرفقا به بعض المستندات، وهي شهادة الميلاد الاصلية للطالب او مستخرج رسمى منها، صورة من جواز السفر المثبت به الطالب بعد الاطلاع على الأصل، المؤهل الدراسى الحاصل عليه الطالب + صورة ضوئية منه

وأكد موقع وزارة التربية والتعليم عند تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية للطلاب القادمين من الخارج مراعاة أن تكون الشهادات الدراسية موثقه ومعتمدة من وزارة التعليم بالدوله القادم منها الطالب ومن الخارجية المصرية.

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية، وهي أن يكون الطالب مصري الجنسية وأن يكون سن المتقدم بين 6 إلى 9 سنوات .