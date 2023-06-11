لينك تقديم رياض الأطفال 2023 بالخطوات

بدأ تقديم رياض الأطفال 2023 بعد أن فتحت وزارة التربية والتعليم أمام أولياء الامور باب التقديم بداية من الشهر الجاري ويستمر حتى نهايته وفق الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وتعرض الدستور في التقرير التالي لينك تقديم رياض الأطفال 2023 وكيفية التقديم بالخطوات.

خطوات تقديم رياض الأطفال 2023

يستطيع أولياء الأمور تقديم رياض الأطفال 2023 من خلال بوابة مركز المعلومات التي اتاحتها وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور تسهيلًا عليهم في إجراءات تقديم رياض الأطفال.

رابط بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

ويستطيع أولياء الأمور اتباع بعض الخطوات لـ تقديم رياض الأطفال 2023 وهي كالتالي:

أولا الدخول عبر بوابة مركز المعلومات أو الضغط على الرابط التالي https://emis.gov.eg/، ثم الضغط على خدمات ولي الأمر، والضغط على مستخدم جديد، ثم اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة، يتم كتابة بيانات ولي ، وتسجيل كلمة المرور، ثم تسجيل الدخول، وقم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، ثم اختيار نوعية المدرسة للتسجيل «رسمية أو رسمية لغات» والضغط على بدء التسجيل، ثم تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل، كتابة رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن، ثم الضغط على حفظ البيانات لإتمام عملية وبذلك تكون انتهيت من تقديم رياض الأطفال 2023.

شروط تقديم رياض الأطفال

حددت وزارة التربية والتعليم شروط تقديم رياض الأطفال 2023 -2024 وهي نفس الشروط السابقة التي يتم على أساسها فتح باب تقديم رياض الأطفال وهي أن يكون سن تقديم رياض الأطفال من 4 سنوات وحتى 6 سنوات، وتجهيز بعض الأوراق المطلوبة وهي ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها، شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها، صورة سارية للبطاقة الشخصية الأب والأم ، 8 صور شخصية مقاس 4×6، وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه، حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم.