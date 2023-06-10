رابط تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023.. والأوراق المطلوبة

يتسأل أولياء الأمور عن رابط تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023 قبل تفعيله بأيام حيث يرغب الكثيرين في إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري لدراسة العلوم الشرعية بالإضافة إلى علوم القرآن الكريم والتجويد، وذلك في المعاهد ( العادية، الخاصة، النموذجية) للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية.

رابط تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023

يمكن التقديم في مرحلة kg1 من خلال بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي تم إطلاقها لخدمة أولياء أمور الطلاب في كافة محافظات الجمهورية وإنهاء كافة الخدمات التي يرغبونها دون أى معقوقات حيث يدخل ولي الأمور كافة بيانات الطالب ونوع التعليم الراغب فيه ومحل سكنه وتحميل كافة الأوراق المطلوبة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تقديم الطلاب الجدد.

كتابة بيانات الطالب الراغب في الالتحاق بالمعهد الأزهري (الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، الرقم القومي،…).

إدخال بيانات ولي الأمر ( الاسم، الرقم القومي، محل الميلاد، …).

تحديد نوع التعليم الأزهري ( العادية، الخاصة، النموذجية).

تحميل كافة الأوراق المطلوبة.

الضغط على كلمة حفظ.

موعد التقديم في المعاهد الأزهرية 2023

أكدت بوابة التعليم الأزهري أن موعد التقديم للطلاب الراغبين في الإلتحاق بالمعاهد الأزهرية ( العادية، الخاصة، المنوذجية) بمرحلة رياض الأطفال خلال العام الدراسي المقبل 2023 - 2024 يوم 15 يونيو 2023 عبر البوابة الإلكترونية وفقا للخطوات السابق ذكرها في التقرير حيث يستمر التقديم لمدة شهر.

يذكر أن سن القبول في مرحلة رياض الأطفال kg1 من سن 4 سنوات و kg2 من سن 5 سنوات بينما يتم قبول طلاب الصف الأول الابتدائي بالأزهر الشريف من سن 6 سنوات في 1 أكتوبر 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعاهد الأزهرية 2023

يتم تحميل كافة الأوراق والمستندات المطلوبة عبر رابط تقديم رياض الأطفال الأزهري 2023 والتي تتلخص فيما يلي :-

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

أصل بطاقة ولي الأمر.

عدد 4 صور شخصية للطالب حديثة 4*6.

تقديم طلب مدموغ.

تقرير طبي من التامين الصحي يوضح خلو الطالب من الأمراض المعدية.

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