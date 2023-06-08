الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يستقبل وفدين من الأزهر والكنيسة وأعضاء النواب والشيوخ (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس بديوان عام المحافظة، وفدًا من المنطقة الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، لتهنئة المحافظ على عودته واستئناف العمل.

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ضم الوفد كلاً من محمد خالد حسن، الوكيل الثقافي لمنطقة المنيا الأزهرية، وفضيلة الشيخ لطفى إسماعيل، مدير عام منطقة وعظ المنيا وأحمد على ياسين مسئول أمن منطقة المنيا الأزهرية.

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أعرب المحافظ عن خالص تقديره وامتنانه للزيارة، مؤكدًا على أنهم شركاء داعمون للمحافظة في تقديم خدمة تعليمية متميزة للأبناء والطلاب الملتحقين بالتعليم الأزهري، ومشيدًا بجهودهم ومشاركتهم الفعالة في تحقيق أهداف التنمية التى توليها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكذلك دورهم في المجال الدعوى والتوعوي والمجتمعي.

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من جانبه، قدم الوفد خالص التهنئة للمحافظ، متمنين له دوام التوفيق والسداد، مؤكدين على دعم أواصر الترابط الواضح بين جميع أطياف أبناء محافظة المنيا، مما يشكل أداة مساعدة في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء بالمحافظة بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.

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كما استقبل محافظ المنيا، بمكتبه اليوم الخميس، وفدًا كنسيًا وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث قدم الوفد التهنئة للمحافظ لعودته واستئناف مهام عمله.
 

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ضم الوفد، الأنبا فلوباتير، أسقف أبو قرقاص وتوابعها، والأنبا إنيانوس أسقف بنى مزار والبهنسا، وعددًا من الآباء والقساوسة، كما شمل الوفد عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور النائب كريم حلمى والنائب حسام محمود أبو زيد والنائب سعودي عبد الرحمن بالبرلمان، والدكتورة رشا المهدى والدكتور هاني عبد الشهيد من مجلس الشيوخ.

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أعرب المحافظ عن خالص اعتزازه وتقديره للحضور، مؤكدًا على أنهم شركاء داعمون لما يتحقق على أرض المحافظة من مشروعات تنموية وقومية عملاقة، مشيرًا إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كل فئات وأطياف المجتمع للنهوض بمصرنا الغالية لتحقيق التنمية والنهضة في كل المجالات، والتي تتحقق دائمًا بمبدأ المشاركة المجتمعية والتعاون المشترك.

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قدم الحضور خالص التهنئة للمحافظ، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد، مؤكدين على روح المحبة والسماحة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتتناقلها الأجيال فيما بينها.

محافظ المنيا وفد رجال الدين الأسلامي وفد من الكنيسة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ التهنئة بمناسبة الشفاء واستئناف عمله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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