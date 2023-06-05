الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد التقديم بـ المعاهد الأزهرية 2023 .. وسن القبول في الأزهر

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

يبحث أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري عن موعد التقديم في المعاهد الأزهرية 2023 وسن التقديم في مرحلة رياض الأطفال أو في الصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية بأنواعها المختلفة (العادية، النموذجية، الخاصة) في كافة محافظات الجمهورية للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

موعد التقديم في المعاهد الأزهرية 2023 

لم يحدد قطاع المعاهد الأزهرية حتى الآن مع تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات الإلتحاق بالصف الأول الابتدئاي أو مرحلة رياض الأطفال بالتعليم الأزهري ولكن من المتوقع أن يكون خلال شهري يونيو ويوليو 2023 قياسا لما هو متعارف عليه خلال السنوات الماضية.

ويتم التقديم بشكل غلكتروني لضمان اختيار الطلاب وفقا للمقايس المتعارف عليها للاختيار وبدون أى تدخل بشري لضمان حصول كل طاب على مقعدة في المعهد الأزهري الذي يخدم محل سكنه المدون في بطاقة ولي الأمر وفقا لسن الطالب وتوافر كافة الشروط اللازمة في الطالب ووجود مكان في المعاهد الأزهرية في محل إقامة الطالب.

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

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بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

خطوات تقديم طلاب أولى ابتدائي أزهري 2023

يستطيع أولياء أمور الطلاب من سن 4-6 سنوات التقديم لأبنائهم في المعاهد الأزهرية في العام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال الموقع الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الأزهر من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة قطاع المعاهد الأزهرية.
  • اختيار كلمة التقديم للطلاب الجدد.
  • تحديد نوع التعليم الراغب في إلحاق الطالب به (العادي، النموذجي، الخاصة).
  • كتابة بيانات الطالب بدقة (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد،…).
  • كتابة بيانات ولي الأمر.
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة للتقديم.
  • الضغط على كلمة حفظ الطلب.
  • إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول لتأكد طلب التقديم.

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سن القبول في المعاهد الأزهرية 2023

قبل تحديد موعد التقديم في المعاهد الأزهرية 2023 يتسأل أولياء الأمور عن سن القبول حيث تقبل المعاهد الأزهرية الأطفال من سن 4-5 سنوات و 11 شهرا و 29 يوما في مرحلة رياض الأطفال ومن سن 6 - 9 سنوات في الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي المقبل 2023-2024.

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شروط القبول في المعاهد الأزهرية 2023

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