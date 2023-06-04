الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التعليم العالي": عندنا 22 مركز تدريب مهني لطلابنا في الجامعات

الدكتور عادل عبدالغفار
الدكتور عادل عبدالغفار

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن دور الجامعات في التنمية المستدامة هو أن جزءً من دراسة وتدريب الطالب موجود في المجتمع المحلي.

وأضاف عبد الغفار خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "طالب طب الأسنان أو الطب البشري أو طلاب التخصصات النظرية في حملات التوعية عندما يشاركون في القوافل فهذا تجربة عملية وخبرة كبيرة له".

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي: "عندنا النهاردة 22 مركز تدريب مهني لطلابنا في 22 جامعة مصرية حكومية، وستنتشر خلال الفترة المقبلة في كل الجامعات الأهلية والخاصة".

عبد الغفار: المراكز تدرب الطلاب على عدد من المهارات التي تؤهله لسوق العمل

وأشار إلى أن هذه المراكز تدرب الطلاب على عدد من المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، مضيفًا أن الجامعة لم تعد كتاب يدرس للطالب فقط.

وتابع: "هناك زيارات متبادلة مع جامعات أجنبية، ونستضيف أساتذة من معظم جامعات العالم في تبادل لأعضاء هيئة التدريس ومشاركة في المسابقات الدولية ولدينا طلاب في هندسة وكليات الحاسبات حسموا مسابقات دولية لصالح مصر".

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