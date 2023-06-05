الإثنين 05 يونيو 2023
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مصر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

طلاب
طلاب

تصدر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع اقتراب اعتماد نتائج الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، فور الانتهاء من أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات ومراجعة ورصد الدرجات.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني

ويستعرض "الدستور" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس فور ظهورها واعتمادها رسميا، وتوزيع درجات الامتحانات لجميع المواد المضافة للمجموع وغير المضافة.  

 

وانتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري من أداء أخر امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 للفصل الدراسي الثاني يوم السبت 27 مايو الماضي.

 

وبدأت أعمال تصحيح الامتحانات في جميع المناطق الأزهرية فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات؛ لتجهيز النتيجة وإعداد قائمة الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية والمحافظات والإدارات التعليمية.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني

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درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

وحددت إدارة المعاهد الأزهرية الحدود القصوى لتوزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني للمواد المضافة للمجموع على النحو التالي:-

المادةالمجموع
مادة أصول الدين100 درجة
مادة اللغة العربية100 درجة
مادة الرياضيات60 درجة
مادة الفقة50 درجة
مادة القرآن الكريم40 درجة
مادة الدراسات الاجتماعية40 درجة
مادة العلوم40 درجة
مادة اللغة الأجنبية40 درجة
 مادة الثقافة الإسلامية20 درجة 

وبالنسبة لتوزيع درجات المواد غير المضافة للمجموع: المستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربية الفنية 20 درجة.

 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تفعيل رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا من قبل وكيل الأزهر الشريف، ويمكن استخراج النتائج على النحو التالي:-

  • أولًا: الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://service.azhar.eg/.
  • ثانيًا: الضغط على أيقونة نتائج شهادات الأزهر.
  • ثالثًا: اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.
  • رابعًا: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في الامتحانات.
  • خامسًا: الضغط على أيقونة "عرض النتيجة".

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