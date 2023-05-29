المنطقة الأزهرية بالشرقية: انتظام أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، انتظام أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م.

ناشد رئيس الإدارة المركزية خلال تفقده لحجرات التصحيح، مقدري الدرجات ورؤساء المواد بضرورة تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.

كما شدد رئيس المنطقة على المصححين ومقدري الدرجات، الالتزام بالتعليمات المُنظمة لأعمال التصحيح، من قراءة السؤال جيدًا ونموذج الإجابة ومعرفة الدرجة المخصصة لكل جزئية من جزئيات السؤال قبل البدء في عملية التصحيح.

وكذلك تحري الدقة والعدالة في التقدير، والتأني ومراجعة التصحيح أكثر من مرة حرصاََ على مصلحة أبنائنا الطلاب، مطالبا مشرفي المواد، والمراجعين الفنيين، ومقدري الدرجات بضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول، مع تطبيق مبدأ الأمانة والشفافية؛ ليحصل كل طالب على حقه.

يشار إلى أن أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية تتم من خلال تلاث مراكز رئيسية تحت إشراف مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية وإدارة الامتحانات