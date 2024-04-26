الجمعة 26 أبريل 2024
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محافظات

إحالة 16 عاملًا متغيبًا للتحقيق في وحدتين صحيتين بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

قرر الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إحالة ١٦ من العاملين في ٢ منّ الوحدات الصحية القروية في دمياط إلى التحقيق بسبب الغياب عن العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية فى إطار استمرار المتابعات الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وتابع الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل الوزارة، جولاته بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بالبصارطة وذلك  لمتابعة الانضباط الإداري بالوحدة، واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث أحال ١٠ من العاملين بالوحدة للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

وقام  الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل الوزارة، جولاته بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بالعنانية، وذلك  لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة  واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث أحال ٦من العاملين بالوحدة للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

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