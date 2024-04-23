الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تترأس أول اجتماع لمجلس إدارة جسر الحضارة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأست د.منال عوض، محافظ دمياط، أولى اجتماعات مجلس إدارة كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة" بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تأهيله بمشاركة مجتمعية من شركة مصر لإنتاج الاسمدة "موبكو" وافتتاحه السبت الماضى خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمحافظة دمياط.

جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد من ممثلى الادارات المعنية ومجلس إدارة الكوبرى.

وناقشت المحافظ خلال الاجتماع، قواعد تشغيل الكوبرى وتحديد القيم الايجارية لقاعتى الاجتماعات والندوات وقاعة VIP، وكذلك أُطر تشغيل الساحة الخارجية والمسرح وآليات استغلالهم فى إقامة المعارض والحفلات والأنشطة وورش العمل وأيضًا آلية استغلال المرسى النهرى.

وبحثت “منال” مقترحات التشغيل وتكليف جهاز للأمن والنظافة والصيانة للحفاظ على الكوبرى، وكذلك دراسة وضع خطة محددة لضمان انتظام عملية سير العمل بالكوبرى من كافة النواحي الإدارية والمالية.

وأكدت محافظ دمياط أنه وبعد النجاح الكبير الذى حققته خطة التعاون مع شركة موبكو لتنفيذ المشروع واعادة تأهيل هذا الأثر التاريخى، تحرص المحافظة على وضع خطة للتشغيل تتناسب مع مكانته التاريخية وتحقق تعظيم الاستفادة منه لاستعادة دوره كمركز تنويرى وثقافى.

وافتتح د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء "كوبري دمياط التاريخي " بمدينة دمياط، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح الكوبري، أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تطوير وإعادة تأهيل المواقع التاريخية والأثرية بجميع المحافظات، بما يجعلها مقاصد سياحية جاذبة وبما يعزز القيمة الحضارية للدولة المصرية حيث قال د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء انه سعيد بتطوير جسر الحضارة التاريخيّ في محافظة دمياط وإحلاله.

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