ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 7 سفن بينما غادر عدد 5 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38410 طن تشمل 1475 طن أسمنت صب و15674 طن يوريا و180 طن طن رمل و10343 طن كلينكر صب و3000 طن مولاس و7738 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66426 طن تشمل 21245 طن قمح و11940 طن ذرة و7500 طن سكر و11000 طن خردة و7851 طن حديد و6890 طن بضائع متنوعة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 213 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1269 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56268 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220811 طنًا.



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3751 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي وبنى سويف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6425 حركة.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة اللواء أسامة نجم بقطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة.