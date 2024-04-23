إزالة 65 حالة تعدٍ على أراض أملاك الدولة بدمياط

أعلنت د.منال عوض، محافظ دمياط، استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التى بدأت مطلع الاسبوع الجارى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في تنفيذ 65 قرار إزالة بمساحة ٦٥٠ متر طولى تابعين لولاية الموارد المائية والرى عبارة عن قطع جسر ترعة وتنزيل ماسورة صرف بالمخالفة بنطاق مركز كفر سعد.

وأكدت محافظ دمياط أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

على هذا الصعيد، أشارت د.منال عوض، إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ منذ بداية أولى مراحلها وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة إلى أنه تم إزالة 28 حالة على مدار اليومين بمساحة تصل إلى ٢٢٧٨ متر مربع، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة، مشيرة إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

وشن جهاز دمياط الجديدة حملات لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بالمدينة " في إطارتوجيهات د.عاصم الجزار وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارةنائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطويرالمدن، وتكليفات المهندس أشرف فتحى مساعدنائب رئيس الهيئ ةلقطاع التنمية وتطويرالمدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بالمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا الحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة حيث تابع جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة ضبط المخالفات ووصلات المياه اليوم في مدينة دمياط الجديدة.