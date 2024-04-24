الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إعدام طن ونصف أغذية فاسدة في دمياط

جانب من الأغذية الفاسدة
جانب من الأغذية الفاسدة

نجحت مديرية الصحة في محافظة  دمياط، في شن حملات تمكنت من المرور على 80 منشأة غذائية لمتابعة الأغذية وتم ضبط وإعدام أكثر من ١.٢٥ طن من الأغذية غير المطابقة للمواصفات بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية لتوفير غذاء صحي وأمن للمواطنين.

استمرت إدارة مراقبة الأغذية في شن حملات مكثفة على الأسواق بنطاق محافظة دمياط، والتى أسفرت عن المرور على 80 منشأة عدد 3منشاة بها خطرداهم على الصحة العامة.

جرى ضبط 800 كيلو أغذية ومشروبات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم إعدام 450 كيلو أغذية وزيت متغيرة الخواص الطبيعية بالإضافة إلى تحرير 60 جنحة صحية وسحب عدد6عينات من الأغذية عالية الخطورة.

كما أعلن وكيل وزارة الصحة في دمياط، أنه خلال الأسبوع الماضي تم  المرور على ١٢٠ منشأة غذائية وضبط وإعدام أكثر من ٧.٥ طن من الأغذية غير المطابقة للمواصفات بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

واستمرت إدارة مراقبة الأغذية فى شن حملات مكثفة على المحلات والمطاعم والمنشآت الغذائية، حيث تم المرور على 120منشأة غذائية متنوعة منها عدد 70منشاة تدار بدون ترخيص تم تحرير 150محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة، كما تم ضبط 7.400طن أغذية منتهية الصلاحية أحد الثلاجات كما تم إعدام 400 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك.

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