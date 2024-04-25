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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المحال تغلق أبوابها.. نجاح حملة مقاطعة الأسماك في دمياط لليوم الثالث

دمياط
دمياط

أعلنت محال بيع الأسماك في محافظة دمياط اليوم الخميس إغلاق أبوابها لمدة أسبوع تضامنا مع الحملة التي دشنها أهالي محافظة دمياط لمقاطعة شراء الأسماك لحين تخفيض أسعارها.

كما تم الدعوة لاجتماع مع مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط وتجار الأسماك لبحث الوضع بعد نجاح حملة المقاطعة.

ونجحت حملة المقاطعة التي دشنها أهالي محافظة دمياط، لمقاطعة شراء الأسماك في أسواق دمياط، في تخفيض أسعار الأسماك، حيث شهدت محال بيع الأسماك تخفيض سعر كيلو سمك الشبار الأخضر من ١٥٠ جنيها إلى ٧٠ جنيها للكيلو وتم تخفيض سعر كيلو السمك البوري من  ١٢٠ جنيها إلى ٧٠ جنيها وتم تخفيض سعر السمك البلطي من ١٢٠ جنيها للكيلو إلى ٨٠ جنيها للكيلو وتم تخفيض كيلو سمك السردين من ١٥٠ جنيها إلى ٨٠ جنيها للكيلو.

وشهدت أسواق السمك في مدينة دمياط ومدينة كفر سعد بدمياط ومدينة عزبة البرج حالة من الكساد والركود وتوقف حركة البيع والشراء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات كبرى من أجل عدم شراء الأسماك ومقاطعتها لحين نزول الأسعار التي أصابها الجنون وباتت تزيد بصورة يومية.

الجدير بالذكر أن محافظة دمياط هي بلد الأسماك وبها ثلثي أسطول الصيد المصري وحلقة السمك في مدينة عزبة البرج في دمياط بها من الأسماك مختلف الانواع والأشكال  مما دفع العديد من تجار الأسماك صباح اليوم الثلاثاء إلى تخفيض أسعار عدد كبيرا من الأسماك بعد اول ساعات في دعوات المقاطعة حيث أعلنت مجموعة من محال بيع الأسماك عن وجود  اجود انواع الاسماك حيث أن حملة المقاطعة التي اطلقها الاهالي دخلت في يومها الثالث اليوم الخميس واسفرت عن تخفيض أسعار بيه الأسماك في محافظة دمياط بشكل كبير اليوم.

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