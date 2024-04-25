الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

إزالة إشغالات وحالات بناء مخالفة في دمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية للإشغالات ومخالفات البناء في المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعماري والحضاري الذي تم بناؤه بعناية.

يأتي ذلك في إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة فى التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون استغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة: "كراسى واستاندات وموازين ووثلاجات عرض وأعلام وفتارين بيع سجائر"، وكذا إيقاف أعمال إحدى شركات الإعلانات أثناء قيامها بتعليق لوحات إعلانية بدون ترخيص.

إزالة الإشغالات في دمياط الجديدة

وفى السياق ذاته، تم إيقاف محاولة تقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية  بإحدى قطع الأراضي السكنية بمنطقة المستثمر الصغير بنطاق الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة"، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها وإزالة جميع المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.

من جهته، أفاد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم التحفظ على المعدات ومصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط بمدينة دمياط الجديدة إقليم محافظة دمياط

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