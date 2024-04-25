الخميس 25 أبريل 2024
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مصر

"دمياط الجديدة" تستعد لاستقبال الصيف بتطوير الشاطئ والمحاور الرئيسية

المهندس محمد خلف
المهندس محمد خلف الله

تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، البدء فى أعمال الزراعة والتجميل لنموذج التطوير بالشاطئ العام ضمن عملية زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالمدينة، استعدادًا لاستقبال موسم الصيف المقبل، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمدينة فى المحاور كافة.

ووجه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من زراعة المسطحات الخضراء واستغلال تلك المناطق لإظهار الصورة الجمالية لمدخل منطقة الشاطىء مع رفع كفاءة السور وممشى الكورنيش والخدمات الشاطئية، وبأن يتم التنسيق بين فريق العمل لتعديل ورفع كفاءة بعض المحاور والطرق ورفع كفاءة البردورات للجزر الرئيسية والمداخل وأعمال النظافة الدورية لمنطقة الشاطىء والكورنيش.

موقع 40 عمارة "سكن مصر"

 كما تفقد رئيس جهاز دمياط الجديدة ومرافقوه، أعمال التطوير بالمدخل الغربى الساحلى للمدينة، ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الزراعة والتجميل ورفع كفاءة الطرق بالمدخل، وذلك لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والتنموية استكمالا للجهد المبذول فى المحاور التنموية والخدمية بالمدينة.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أعمال الطرق الداخلية بموقع 40 عمارة "سكن مصر" جنوب الحى الرابع، حيث تم الانتهاء من طبقة السن والأساس والبدء فى التجهيز لتنفيذ الطبقة الرابطة " الأسفلت " للطرق الداخلية، و10 أماكن انتظار للسيارات، حيث بلغت نسبة التنفيذ (٨٠℅).

محمد خلف الله جهاز مدينة دمياط الجديدة لمهندس صلاح عبد الهادى رئيس الجهاز الزراعة

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