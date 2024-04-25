الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرك جديد بشأن مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

وقعت وزارة النقل، عقدًا بين شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات والتي تضم تحالف "هاباج لويد - يوروجيت ألمانيا - كونتشيب إيطاليا" وهو التحالف المشغل لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، وشركة رواد الهندسة الحديثة، بشأن تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، والتي تمّ الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية لها بنسبة 100%، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترًا وعمق 18 مترًا.

بدء تنفيذ أعمال البنية الفوقية

وأشارت وزارة النقل، في بيان، اليوم الخميس، إلى أهمية البدء الفوري في تنفيذ أعمال البنية الفوقية للمحطة، وتكثيف تلك الأعمال لافتتاح المحطة في الموعد المخطط وخاصة مع أهميتها في المساهمة  في زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، موضحة أن المشروع يدخل في إطار تنفيذ الوزارة للممر اللوجيستي المتكامل "طنطا - المنصورة - دمياط".

ونوهت بأن الممر اللوجستي يتكون من "المنطقة اللوجيستية بطنطا - خط سكة حديد طنطا - المنصورة - دمياط - الميناء الجاف بدمياط الجديدة - ميناء دمياط"، وسيساهم في جعل ميناء دمياط مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت، وذلك ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.


ولفتت إلى أن المشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف "يوروجيت - كونتشيب - هاباج لويد"، يدخل ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي.

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