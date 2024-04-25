الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ جديدة على أراضى الدولة فى دمياط

إزالة تعدٍ
إزالة تعدٍ

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة في مرحلتها الثالثة التي بدأت مطلع هذا الأسبوع، حيث أسفرت الحملات المُنفذة اليوم، عن إزالة حالة تعدٍ تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بكفر سعد على مساحة ٤٨ مترًا مربعًا، علاوة على تنفيذ ١١ قرار إزالة بمساحة ١١٠ أمتار طولية لمواسير صرف بالمخالفة لقانون الري بكفر سعد.

في هذا السياق، بلغ إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها منذ انطلاق المرحلة، ٢٩ حالة على مساحة ٢٣٢٦ مترًا مربعًا، وتنفيذ ١٦٢ قرار إزالة بمساحة ١٦٢٠ مترًا طوليًا.

فيما أشارت محافظ دمياط، مجددًا إلى أن هناك تعاونا تاما بين كل الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدي لأي محاولات للتعدى على أراضى الدولة.

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