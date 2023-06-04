جدول امتحانات الأزهر تالته ثانوي 2023
مع بدء امتحانات الصف الثالث الأزهري أمس السبت 3 يونيو واليوم الاحد 4 يونيو ارتفعت معدلات البحث عن باقي جدول امتحانات الأزهر تالتة ثانوي 2023 للاستعداد للمراجعات قبل امتحانات المواد المتبقية.
جدول امتحانات الازهر تالته ثانوي 2023
نعرض خلال التقرير التالي باقي جدول امتحانات الازهر تالته ثانوي 2023 الذي بدأ امس السبت واليوم الاحد 4 يونيو بامتحان مادتي امتحان الفقه والحديث للشعبتين العلمية والادبية.
جدول امتحان الأزهر تالتة ثانوي الشعبة الادبية
– الثلاثاء 6 يونيو 2023
القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحًا
– الخميس 8 يونيو 2023
امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحًا
– الأحد 11 يونيو 2023
امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهرًا
– الثلاثاء 13 يونيو 2023
امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحًا.
– الخميس 13 يونيو 2023
امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.
– الأحد 18 يونيو 2023
امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.
– الثلاثاء 20 يونيو 2023
امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا.
– الخميس 22 يونيو 2023
امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.
– الأحد 25 يونيو 2023
امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحًا.
– الثلاثاء 4 يوليو 2023
امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا.
وامتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.
– الخميس 6 يوليو 2023
2023 امتحان التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.
– الأحد 9 يوليو 2023
امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا.
امتحانات الازهر تالتة ثانوي الشعبة العلمية
الإثنين 5 يونيو 2023
مادة القرآن الكريم من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.
الأربعاء 7 يونيو 2023
مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحا
–السبت 10 يونيو 2023
مادة اللغة الأجنبية من الساعة 9 صباحا الساعة 12 ظهرا.
–الإثنين 12 يونيو 2023
مادة الاستاتيكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.
–الأربعاء 14 يونيو 2023
مادة الأدب والنصوص من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.
–السبت 17 يونيو 2023
مادة الأحياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 12 ظهراً.
–الإثنين 19 يونيو 2023
مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.
–الأربعاء 21 يونيو 2023
مادة النحو من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.
–السبت 24 يونيو 2023
مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.
–الإثنين 26 يونيو 2023
مادة الديناميكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.
- يوم الإثنين 3 يوليو 2023
مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.
–الأربعاء 5 يوليو 2023
مادة البلاغة من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.
–السبت 8 يوليو 2023
مادة التوحيد من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً
- الإثنين 10 يوليو 2023
ومادة الصرف من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.
–الأربعاء 12 يوليو 2023
مادة التفسير من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.