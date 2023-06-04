جدول امتحانات الأزهر تالته ثانوي 2023

مع بدء امتحانات الصف الثالث الأزهري أمس السبت 3 يونيو واليوم الاحد 4 يونيو ارتفعت معدلات البحث عن باقي جدول امتحانات الأزهر تالتة ثانوي 2023 للاستعداد للمراجعات قبل امتحانات المواد المتبقية.

جدول امتحانات الازهر تالته ثانوي 2023

نعرض خلال التقرير التالي باقي جدول امتحانات الازهر تالته ثانوي 2023 الذي بدأ امس السبت واليوم الاحد 4 يونيو بامتحان مادتي امتحان الفقه والحديث للشعبتين العلمية والادبية.

جدول امتحان الأزهر تالتة ثانوي الشعبة الادبية

– الثلاثاء 6 يونيو 2023

القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحًا

– الخميس 8 يونيو 2023

امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحًا

– الأحد 11 يونيو 2023

امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهرًا

– الثلاثاء 13 يونيو 2023

امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحًا.

– الخميس 13 يونيو 2023

امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 18 يونيو 2023

امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.

– الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا.

– الخميس 22 يونيو 2023

امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 25 يونيو 2023

امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحًا.

– الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا.

وامتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

– الخميس 6 يوليو 2023

2023 امتحان التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 9 يوليو 2023

امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا.

امتحانات الازهر تالتة ثانوي الشعبة العلمية

الإثنين 5 يونيو 2023

مادة القرآن الكريم من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

الأربعاء 7 يونيو 2023

مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحا

–السبت 10 يونيو 2023

مادة اللغة الأجنبية من الساعة 9 صباحا الساعة 12 ظهرا.

–الإثنين 12 يونيو 2023

مادة الاستاتيكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

–الأربعاء 14 يونيو 2023

مادة الأدب والنصوص من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

–السبت 17 يونيو 2023

مادة الأحياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 12 ظهراً.

–الإثنين 19 يونيو 2023

مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

–الأربعاء 21 يونيو 2023

مادة النحو من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

–السبت 24 يونيو 2023

مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

–الإثنين 26 يونيو 2023

مادة الديناميكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

- يوم الإثنين 3 يوليو 2023

مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

–الأربعاء 5 يوليو 2023

مادة البلاغة من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

–السبت 8 يوليو 2023

مادة التوحيد من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً

- الإثنين 10 يوليو 2023

ومادة الصرف من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

–الأربعاء 12 يوليو 2023

مادة التفسير من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.