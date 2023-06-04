الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الأزهر تالته ثانوي 2023

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

مع بدء امتحانات الصف الثالث الأزهري أمس السبت 3 يونيو واليوم الاحد 4  يونيو ارتفعت معدلات البحث عن باقي جدول امتحانات الأزهر تالتة ثانوي 2023 للاستعداد للمراجعات قبل امتحانات المواد المتبقية.

جدول امتحانات الازهر تالته ثانوي 2023

نعرض خلال التقرير التالي باقي جدول امتحانات الازهر تالته ثانوي 2023 الذي بدأ امس السبت واليوم الاحد 4 يونيو بامتحان مادتي امتحان الفقه والحديث للشعبتين العلمية والادبية.

جدول امتحان الأزهر تالتة ثانوي الشعبة الادبية 

– الثلاثاء 6 يونيو 2023

 

 القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحًا

 

– الخميس 8 يونيو 2023 

 

امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحًا

 

– الأحد 11 يونيو 2023

 

 امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهرًا

 

– الثلاثاء 13 يونيو 2023 

 

امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحًا.

 

– الخميس 13 يونيو 2023

 

 امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.

 

– الأحد 18 يونيو 2023 

 

امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.

 

– الثلاثاء 20 يونيو 2023 

 

امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا.

 

– الخميس 22 يونيو 2023 

 

 

امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.

 

– الأحد 25 يونيو 2023

 

 امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحًا.

 

– الثلاثاء 4 يوليو 2023 

 

امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا.

 

وامتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

 

 

– الخميس 6 يوليو 2023

 

2023 امتحان التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.

 

 

– الأحد 9 يوليو 2023 

 

امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا.

 

 

باقي 7 أيام.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

في أول أيامها.. قيادات الأزهر يتفقدون امتحانات الثانوية الأزهرية بـ 5 محافظات

 

امتحانات الازهر تالتة ثانوي الشعبة العلمية  

 

 

الإثنين 5 يونيو 2023 

 

مادة القرآن الكريم  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

 

الأربعاء 7 يونيو 2023 

 

مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحا

 

–السبت 10 يونيو 2023

 

 مادة اللغة الأجنبية  من الساعة 9 صباحا الساعة 12 ظهرا.

 

–الإثنين 12 يونيو 2023

 

 مادة الاستاتيكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

 

–الأربعاء 14 يونيو 2023 

 

مادة الأدب والنصوص من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

 

–السبت 17 يونيو 2023 

 

مادة الأحياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 12 ظهراً.

 

–الإثنين 19 يونيو 2023 

 

مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

 

–الأربعاء 21 يونيو 2023

 

 مادة النحو من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

 

–السبت 24 يونيو 2023

 

 مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

 

–الإثنين 26 يونيو 2023 

 

مادة الديناميكا  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

 

- يوم الإثنين 3 يوليو 2023

 مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

 

–الأربعاء 5 يوليو 2023

 

 مادة البلاغة من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

 

–السبت 8 يوليو 2023 

 

مادة التوحيد  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً

 

- الإثنين 10 يوليو 2023 

 ومادة الصرف من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

 

 

–الأربعاء 12 يوليو 2023 

 

مادة التفسير  من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

 

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امتحانات الفيزياء للثانوية العامة للسنوات السابقة وإجاباتها pdf

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تنسيق الثانوية العامة 2023.. وموعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الإعدادية

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