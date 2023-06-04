الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق الثانوية العامة 2023.. وموعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الإعدادية

طلاب
طلاب

زادت التساؤلات عن تنسيق الثانوية العامة 2023 عبر المنصات الإلكترونية عبد إعلان نتائج طلاب الشهادة الإعدادية في معظم محافظات الجمهورية وقبيل امتحانات الدور الثاني الذي تعقده مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب الراسبين في أقل من 3 مواد دراسية أو للطلاب المتقدمين باعتذار مقبول عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

تنسيق الثانوية العامة 2023

الدراسة بعد إتمام التعليم الأساسي تحدد المصير التعلمي للطلاب لذلك يهتم الطلاب الحاصلين على الشهاة الإعدادية بموعد تنسيق الثانوية العامة 2023 والذي يتم إعلانه من خلال محافظة الإقامة ويتحكم فيه عدد المدارس بكل نوع تعليم ونسب النجاح في المحافظة وعدد المتقدمين لكل نوع من أنواع التعليم الثانوي.

وفتحت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني باب استقبال تظلم طلاب الصف الثالث الإعدادي على نتائجهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 حيث بدأ الطلاب وأولياء أمورهم في سداد رسوم إعادة تصحيح أوراق الاجابة وتقديم طلبات التعليم للإدارات التعليمية المقيدين بها وتحديد موعد للاطلاع على أوراق اجابة الطلاب.

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موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إجراء امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 حيث جاء جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية كما يلي:-

  • طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم 15 - 19 يوليو 2023.
  • طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي من يوم 15 - 20 يوليو 2023.
  • طلاب الصف الثالث الإعدادي من يوم 22 - 27 يوليو 2023.
  • طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي المهني من يوم 15 - 19 يوليو 2023.
  • طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني من يوم 22 - 27 يوليو 2023.
  • طلاب الصف الأول والثاني الثانوي من يوم 15 - 20 يوليو 2023.
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عدد المواد المسموح بها في الدور الثاني لطلاب الإعدادية 2023 

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيان توضح فيه أن الطالب الراسب او المتقدم باعتذار مقبول في مادة أو مادتين على الأكثر يحق له دخول امتحان الدور الثاني أما الطالب الراسب في أكثر من مادتين يبقي لإعادة السنة الدراسية في العام المقبل 2023-2024.

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