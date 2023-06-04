الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

امتحانات الفيزياء للثانوية العامة للسنوات السابقة وإجاباتها pdf

طلاب
طلاب

امتحانات الفيزياء للثانوية العامة للسنوات السابقة، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من طلبة وطالبات الثانوية العامة، بهذه الكلمات البحثية، للحصول على امتحانات مادة الفيزياء السابقة pdf، والتدريب عليها بشكل جيد، استعدادا لانطلاق امتحانات العام الدارسي الحالي 2022/2023، بداية من يوم 13 يونيو الجاري، للمواد خارج المجموع، و18 يونيو للمواد الاساسية .

امتحانات الفيزياء للثانوية العامة للسنوات السابقة

وننشر فى التقرير التالي عدد من امتحانات الفيزياء عربي ولغات بالاجابات، لتدريب الطلاب عليهم :

امتحان الفيزياء الثانوية العامة pdf لغات 

امتحانات الثانوية العامة من 2006-2018 دور أول وثاني https://drive.google.com

اجابة امتحان الفيزياء الثانوية العامة لغات 

https://drive.google.com

امتحانات الثانوية العامة مادة الفيزياء عربي 

(ثانوية عامة من 2006-2015 ) دور أول وتاني + امتحانات السودان بالاجابات

https://drive.google.com

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي 2022/2023، بداية من يوم  12 يونيو المقبل  للمواد خارج، و18 يونيو للمواد الأساسية وتنتهي 13 يوليو 2023 .

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 يوم الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء.

وتنطلق المواد الأساسية، حيث ويؤدي الطلاب يوم الأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدي الطلاب يوم الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

باقي 7 أيام.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023

اجازة امتحانات الثانوية العامة 2023

وسوف يحصل طلاب الثانوية العامة 2023 على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

ويستكمل الطلاب يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة، ويوم الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

ويختتم الطلاب يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

التفاضل والتكامل التربية الوطنية الجبر والهندسة الثانوية العامة التربية الدينية الشعبة العلمية الجغرافيا امتحانات الفيزياء للثانوية العامة امتحانات الفيزياء للثانوية العامة للسنوات السابقة امتحانات مادة الفيزياء السابقة إجازة عيد الأضحى

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