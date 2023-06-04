توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 من أكثر الأمور التي تشغل بال الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور حاليا، وذلك قبيل أيام فقط من انطلاق امتحانات الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية والتي تبدأ يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 في كافة محافظات الجمهورية.

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وجاء كما يلي :-

1 - الأسئلة المقالية:- (10 درجات)

سؤالين درجة كل سؤال 3 درجات.

سؤال التعبير 4 درجات.

1 - الأسئلة الموضوعية:- (70 درجات)

سؤال القراءة 10 درجات.

سؤال القصة 8 درجات.

سؤال الأدب 6 درجات.

سؤال البلاغة 6 درجات.

سؤال النصوص 20 درجة.

سؤال النحو 20 درجة.

بمجموع كلي للمادة 80 درجة حيث تم توضيح كافة الأمور المتعلقة بأسئلة الامتحان في كافة المواد الدراسية لمنع اللغط وتدريب الطلاب عليها قبل انطلاق مارثون الامتحانات النهئاية للعام الدرسي الحالي 2022-2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022-2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 لطللاب الشعبتين العلمية والأدبية وجاء كما يلي :-

يوم الاثنين 12 يونيو 2023 امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 18 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 25 يونيو 2023 امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

يوم الاثنين 12 يونيو 2023 امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأحد 2 يوليو 2023 مادتي الفيزياء والتاريخ.

يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

يوم الخميس 6 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو 2023 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ، التفاضل والتكامل، علم النفس والاجتماع.

يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 امتحان مادة الديناميكا.

يوم الخميس 13 يوليو 2023 امتحان مادة الحياء ، الجبر والهندسة ، الفلسفة والمنطق.

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