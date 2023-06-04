توزيع درجات اللغة العربية للثانوية العامة 2023 وشكل الامتحانات

توزيع درجات مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.. "الدستور" تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر .

توزيع درجات مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوى 2023

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الإلكتروني توزيع درجات امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 .

والتي كانت كالآتي:

الأسئلة المقالية:

تم تخصيص 10 درجات للأسئلة المقالية، لكل سؤال من 3 درجتين، وسؤال التعبير 4 درجات.

الأسئلة الموضوعية :

تم تخصيص 70 درجة للأسئلة الموضوعية ، بعض الأسئلة بدرجة، والبعض الآخر بدرجتين، ويتم الإشارة إلى ذلك من خلال ورقة الأسئلة.

إجمالى الدرجات :

إجمالي درجات أسئلة الغة العربية للصف الثالث الثانوي للعام الميلادي هو 2023 80 درجة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

وعلى صعيد متصل، نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع الشعب وكان جدول الشعبة العلمية "علمي علوم " كالتالي:

البداية.. الإثنين 12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية ومادة التربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023

امتحان مادتي مادة الاقتصاد والإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية وذلك لجميع الشعب

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو

امتحان مادة الكمياء للشعبة العلمية علمي علوم وعلمي رياضة

الأحد 2 يوليو 2023

تؤدي الشعبة العلمية "رياضة - علوم"، امتحان مادة الفيزياء

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة

الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وتبدأ الامتحانات لجميع التلاميذ على مستوى الجمهورية يوم الإثنين 13 يونيو، وتنتهي الخميس 13 يوليو

تعرف على شكل امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تعديلات على شكل امتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي وهي كالتالي:

الامتحانات ورقية

تكون الامتحانات ورقية لكن الإجابة بنظام (البابل شيت) ــ الاسئلة اختيار من متعدد فقط .

مصر الأسئلة :

مصدر أسئلة الامتحانات من بنوك الأسئلة وبنك المعرفة المصري.

صعوبة الامتحانات وسهولتها

تقسيم مستوى صعوبة الأسئلة إلكترونيًا بين سهل وصعب ومتميز لقياس مستوى الطلاب.

اختيار من متعدد

معظم نظام الأسئلة هي أسئلة اختيار من بين متعدد وصح وخطأ

التصحيح إلكتروني

عملية تصحيح الامتحان إلكترونيًا دون تدخل التصحيح بيد المدرسين