احذر الموبايل.. محظورات على طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من المحظورات على الطلاب والمراقبين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي 2022-2023، المقرر انطلاقها 12 يونيو الجاري للمواد غير المضافة للمجموع، و18 يونيو للمواد الأساسية، على مستوى الجمهورية، داخل لجان مؤمّنة، وذلك حتى لا يتعرض الطالب والمراقب للمساءلة القانونية.

وشددت الوزارة على الطلاب والمراقبين بمنع اصطحاب أجهزة المحمول أو التابلت أو سماعات البلوتوث داخل اللجان الامتحانية.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على حظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الإلكترونية، ومنع اصطحاب الكتيبات أو أى أوراق تخص المادة التي يمتحنها الطالب.

وطالبت جميع الطلاب بمنع التأخير عن موعد بدء اللجنة، حيث إن الوقت المسموح للتأخير 15 دقيقة فقط.

كما منعت الوزارة استخدام الآلات الحاسبة المتقدمة التي يمكن برمجتها بتسجيل معلومات عليها (pR GM)، أو التي تساعد في رسم الدوال (Graph)، وحل المعادلات (solve)، والتفاضل (d/dx)، والمصفوفات (MATRAIXx).

امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الأوبن بوك

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قررت أن تكون امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان.

وكشفت الوزارة عن أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.