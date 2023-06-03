السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نصائح قبل الامتحان.. طبيب نفسي يحذر الطلاب من المنبهات الكيميائية والوجبات الجاهزة

الطلاب
الطلاب

قدم الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، قبيل الامتحانات، حتى لا يقعون تحت ضغط عصبي بسبب الامتحانات.

وأكد المهدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه على الطالب أن ينام فترات كافية، مشيرًا إلى أن الاستيقاظ ليومين متتاليين أمر غاية في السوء، والأسوأ لو فعل ذلك ليلة الامتحان، لأنه ينتج عنه تشوش وعدم قدرة على التركيز، ويصبح المخ في أسوأ حالاته.

وأردف: "لو نام الطالب ليلا جيدًا حتى لو لم يكمل مذاكرته أفضل من أن يذاكر كل شئ دون نوم".

وشدد على ضرورة النوم الجيد أو التغذية الجيدة، والابتعاد عن الدليفري والمشروبات الغازية والمنبهات، لأنها تؤدي لحالة تسمم في المخ. 

وحذر من لجوء الطلاب للمنبهات الكيميائية، لأنها تشكل خطرين الأول إنه يكون "مصحصح ومفنجل لكن لا يعرف يجاوب"، والثاني أنه يدمن عليها الطالب، ويصبح مدمنًا.

وأشار المهدي إلى أن الذاكرة طويلة الأمد لا تتكون إلا بالنوم الكافي، ليستعيد الإنسان كيمياء المخ.

المهدي امتحانات الثانوية العامة نصائح للطلاب

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