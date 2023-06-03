أول أيام الثانوية الأزهرية| طلاب القسم العلمي يؤكدون سهولة الامتحانات

انهى طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية اليوم السبت، امتحان مادة “الفقه” في أول أيام امتحانات للعام الدراسي 2022 - 2023، في كافة معاهد الجمهورية.

وأكد طلاب القسم العلمي من داخل معهد حلمية الزيتون النموذجي “الإعدادي - الأزهري” التابع لمنطقة القاهرة الأزهرية، على سهولة الامتحان وأنه كان في مستوى الطالب المتوسط.

وأشاروا الطلاب أن الامتحان كان متوسط وأسهل بكثير من المتوقع، كما أن الأسئلة كلها كانت من داخل المنهج، مؤكدين أن الأجواء داخل اللجنة منضبطة والأمور تسير بشكل جيد، والامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، والأجواء داخل كانت جيدة.

وجدير بالذكر، أن التحول الرقمي هو النقطة الفاصلة وأهم المستجدات في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، حيث يؤكد سيد عبدالعاطي، مسؤول البرمجة الإلكترونية بالإدارة المركزية للامتحانات، أنه لأول مرة تطبع أرقام الجلوس وبطاقات التعارف بصورة الطالب إلكترونيا، كما أن كل أعمال أمانة السر كلها أصبحت إلكترونية من خلال برامج أعدتها الإدارة المركزية للامتحانات، كما أن اختيار الملاحظين تم إلكترونيا وكذا رؤساء اللجان ومساعديهم.

وشهد قطاع المعاهد الأزهرية حالة تأهب قصوى استعدادا لماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي بدأت اليوم السبت ، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل يليق بالأزهر ويتيح لطلابه أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.