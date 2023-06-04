باقي 7 أيام.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

أيام قليلة تبقت على إنطلاق امتحانات الثانوية العامة لذلك ارتفعت معدلات البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 كي يستعد الطلاب للامتحانات وتجهيز المراجعات لكل مادة وفق ترتيبها في جدول الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب الثانوية العامة مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لطلابنا الأعزاء.

تنطلق امتحانات الثانوية العامة من الاثنين 12 يونيو 2023 أي تبقى عليها سبعة أيام بخلاف اليوم وتستمر لمدة شهر تقريبًا حيث تنتهي الخميس 13 يوليو 2023.

ويحصل الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة على اجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ الثلاثاء 27 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت 1 يوليو بحيث يستكمل الطلاب امتحاناتهم من الاحد 2 يوليو مباشرة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

الإثنين 12 يونيو 2023

من 9 إلى 10.30 مادة التربية الدينية

من 11 إلى 12.30 مادة التربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023

من 9 إلى 10.30 مادة الاقتصاد

من 11 إلى 12.30 مادة الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023

من 9 إلى 11 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية

من 9 إلى 12 امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية

الأحد الموافق 2 يوليو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية

من 9 إلى 12 امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء 4 يوليو 2023

من 9 إلى 11 امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة)

الخميس 6 يوليو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم)

من 9 إلى 11 امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل

من 9 إلى 12 امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء 11 يوليو 2023

من 9 إلى 11 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة

الخميس 13 يوليو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم

من 9 إلى 11 امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة)

من 9 إلى 12 امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية