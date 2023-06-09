الجمعة 09 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يعزي الدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والدته

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

تقدّم الدكتور أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وفاة والدته.

وتوجَّه شيخ الأزهر، بالدعاء للمولى عزَّ وجل أن يتغمَّد والدة رئيس مجلس الوزراء بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهمه وأهلَها وذويها خالص الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتُوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدًا السبت الموافق 10 يونيو، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويقام العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتلغرافيًا بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني. 

شيخ الأزهر الدكتور مصطفى مدبولي وفاة والدته رئيس الوزراء والدة الدكتور مصطفى مدبولي

الأكثر قراءة

الأهلى مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحى

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

جورج إسحاق.. تاريخ من النضال والمناوشات الحقوقية (بروفايل)

إقبال كبير من الأطفال.. حلقات لتحفيظ القرآن الكريم بالمجان فى زفتى (صور)

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

هيئة قضايا الدولة تنعى والدة الدكتور مصطفى مدبولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48