شيخ الأزهر يعزي الدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والدته

تقدّم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وفاة والدته.

وتوجَّه شيخ الأزهر، بالدعاء للمولى عزَّ وجل أن يتغمَّد والدة رئيس مجلس الوزراء بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهمه وأهلَها وذويها خالص الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتُوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدًا السبت الموافق 10 يونيو، بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويقام العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتلغرافيًا بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني.