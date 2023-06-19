أوراق مفاهيم مادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة 2023

أوراق مفاهيم مادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.. ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء أمور الثانوية العامة، للاطلاع على ورقة المفاهيم ومعرفة محتواها استعداد لأداء الامتحان ضمن مواد اللغة الأجنبية الثانية غدا الثلاثاء في ثاني أيام الامتحانات الأساسية داخل المجموع.

أوراق مفاهيم مادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢

وتعد اللغة الألمانية، كلغة أجنبية ثانية لطلاب شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة، ويلجأ عدد كبير من الطلاب إلى اختيار الألمانية كلغة أجنبية ثانية، لاعتبارها أسهل من اللغات المتاحة الأخرى.

ووفقا لنظام الثانوية العامة الجديدة، التى اقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية العامة؛ لأن الأسئلة تعتمد على استخراج نواتج التعلم، لا الحفظ والتلقين.

أوراق مفاهيم مادة اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣

أعدت الوزارة كتيبات مفاهيم توزع على الطلاب في اللجنة، وتحتوي كتيبات المفاهيم على كل المعلومات الأساسية في المنهج والقواعد التي يمكن أن يستعين بها الطالب في حل الامتحان.

كما تضم ورقة المفاهيم، في اللغة الألمانية، على كل القواعد التي درسها الطالب في المقرر، مرتبة في جداول، وعليها أمثلة توضيحية أيضا لسهولة استيعابها.

كما تتكون ورقة مفاهيم اللغة الألمانية لطلاب الصف الثالث الثانوي من 5 ورقات، ويمكن الاطلاع عليها من خلال التقرير التالي .

ويؤدي طلاب الثانوية العامة يشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الثلاثاء، اختبار مادة اللغة الاجنبية الثانية، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية.

ويبلغ عدد الطلاب، (78025) ألف طالب وطالبة بامتحانات الثانوية العامة، يؤدون امتحان اللغة الاجنبية الثانية داخل (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء ، تشتمل علي 31 سؤالًا ، بينهم سؤالين مخصصين للاسئلة المقالية ويخصص لهما 6 درجات ، علي ان ييلغ اجمالي عدد اسئلة الاختيار من متعدد 29 سؤالًا ، يخصص لها 34 درجة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدرجة الكلية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تبلغ 40 درجة.

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