رسالة طمأنة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن التصحيح الإلكترونى

طمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة 2023، على نظام التصحيح الإلكتروني لورقة إجابة البابل شيت.

وقال الوزير في رسالة طمأنة للطلاب: في حال وضع الطالب علامة خطأ (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا، يصدر سيستم التصحيح الإلكتروني إنذارًا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الذي عقده، اليوم مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لتقييم الوضع خلال الامتحانات السابقة والمشاكل التي واجهت رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات واستعراض الاستعدادات للامتحانات المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحسن عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية، ووائل شعراوى مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.