السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري: التنسيق بين جميع الأجهزة لتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية

وزير الرى
وزير الرى

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه يتابع بشكل مستمرة أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة المنتفعين مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وأوضح "سويلم"، في بيان، اليوم السبت، أنه يجري حالياً تنفيذ عدد من المحطات، حيث تجري تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنة ١-٢ بمحافظة المنيا، وأعمال إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وفي اطار رفع كفاءة الشغيل لوحدات الطلمبات بالمحطات فإنه يجري حاليا أعمال تأهيل  ٤٦ صندوق تروس بعدد من المحطات، وتدعيما للنقاط الساخنة ولدعم المنتفعين فإنه جار الانتهاء من  توريد وتركيب ١٢ محركًا كهربائيًا و٨ محولات ولوحات كهربائية لمحطات الشلوفة علي ترعة الشلوفة، ما ساهم بشكل فعال في حسم الشكاوي بالمنطقة.

كما كشف تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه تم إسناد أعمال توريد وتركيب  ٤ ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النصر ٢ ومصرف ٤ البطس الجديدة ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع ، كما تم الإستلام الابتدائي لمحطة دير السنقورية بالمنيا ومحطة إسنا ١ الجديدة بالأقصر ومحطة بني صالح ببني سويف ومحطة جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد.

الاستلام النهائي لمحطتي بحر البقر وشادر عزام

الاستلام النهائي لمحطتي بحر البقر وشادر عزام

كما تم الإنتهاء من أعمال الاستلام النهائي لمحطتي بحر البقر وشادر عزام، ضمن منظومة معالجة بحر البقر لنقل ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومي لمحطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وذلك ضمن خطة تدوير مياه الصرف الزراعي.

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