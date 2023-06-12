عبد الكريم: التنسيق بين الزراعة والصناعة أهم ركائز تطوير قطاع الصناعات الغذائية

شارك المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية صباح اليوم بفعاليات المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية بعنوان الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الغذائي حول سبل تطوير قطاع الصناعات الغذائية والتشريعات المنظمة في سبيل تشجيع الاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية، وذلك بحضور المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية ، والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية ودكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وصرح عبد الكريم بأن الصناعات الغذائية من الصناعات التي على رأس أولويات وزارة التجارة والصناعة بما تملكه مصر من كافة المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة ، و تعد ممكن أساسي من ممكنات الاقتصاد ومشغل رئيسي للعمالة.. مضيفًا انه نظرا للطلب على الغذاء للسوق المحلي وكذلك من اجل التصدير فان ذلك يتطلب تحقيق الاستدامة في الصناعات الغذائية.. مؤكدا على التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمستهلكين... والحرص المشترك على توجيه الجهود نحو تطوير ممارسات صناعية وزراعية مستدامة

وأوضح عبد الكريم أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم حاليا بتيسير الاجراءات لإصدار الرخص والسجلات الصناعية وكذلك إصدار الأكواد للمنتجات المستحدثة وخصوصًا في الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية مما يمكن المستثمرين من التركيز علي تنمية الانتاج والتصدير والمنافسة.

وتواصل وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة التعاون فيما بينهما من أجل إنتاج غذاء آمن.