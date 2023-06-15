رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا وخطوات التسجيل

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني وخطوات التسجيل.. من الموضوعات التى ترتفع معدلات البحث عنها عبر محرك البحث "جوجل".

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيا والخطوات

للتقديم للصف الاول الثانوى إلكترونيا لابد من إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى "بوابة الخدمات الإلكترونية" من خلال الضغط على هذا الرابط

2- يقوم التلميذ بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب التي ترده في رسالة هاتفية.

3- ضرورة تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

4- كتابة أسم التلميذ ثم الضغط على أيقونة "الدخول" ثم أيقونة " تنسيق".

5- اضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة والمدارس الفنية .

6- ضرورة الإطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

7- الضغط على أيقونة ملء الرغبات.

8- أختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

9- الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

10- وأخيراً الضغط على حفظ الرغبات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي

هناك عدة أوراق مطلوبة للتقديم بالصف الأول الثانوى كما حددتها المديريات التعليمية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية وهى :

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور لها.

أصل شهادة الميلاد و3 صور لها.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم.

6 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

ملف التقديم ويجب أن يحتوي على: طلب الالتحاق و الدمغات المطلوبة.

تنسيق القبول بالثانوية العامة محافظة كفر الشيخ

أنتهت الغدارت التعليمية المختلفة على مستوى الجمهورية من الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بينما لم يعلن عن درجات تنسيق القبول بالثانوى العام حتى اللحظة سوى محافظة الجيزة ومحافظة كفر الشيخ والتى جاء تنسيقها كالتالى وفقا للبيان الذى صدر معتمدا من محافظ كفر الشيخ ، اللواء جمال نور الدين، وهو :

- تحددت المرحلة الثانوية (انتظام) للعام الدراسي المقبل 2023- 2024 بمدن وقرى المحافظة، بـ243 درجة.

- تحددت الثانوي العام منازل بـ140درجة.

- تحددت الثانوي العام خاص بـ140 درجة.

- الثانوي عام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز عن 25%، وذلك من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة، مع ترتيب المتقدمين طبقاً للمجموع تنازليا وبناء على القرار الوزارة رقم 257 عام 2018.