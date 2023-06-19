توقعات تنسيق التمريض العسكري 2023 بالدرجات لجميع المحافظات وشروط القبول

تنسيق التمريض العسكري 2023 الأكثر بحثا في الساعات الماضية من جانب طلاب وطالبات بعد الشهادة الإعدادية بحثا عن بديل للثانوية العامة وأزماتها التي تواجه الطلاب في الامتحانات والنظام الجديد الخاص بها، ولعل من أكثر المدارس التي يبحث عنها الطلاب هي مدارس التمريض العسكري، يرصد الدستور في التقرير التالي أبرز المعلومات عن تنسيق التمريض العسكري 2023 بالتفصيل.

شروط القبول في مدارس التمريض العسكري 2023

هناك عدة شروط للقبول في مدارس التمريض العسكري، وهى أن يكون الطالب حاصل علي المجموع المحدد والتنسيق الخاص بالمحافظة المقيم بها، كما أنه يلزم اجتياز جميع الأسئلة والاختبارات، وأن يكون الطالب سلوكة مقبول، كما يشترط ألا يكون قد سبق عليه حكم قضائي أو جنائي، ولا يتم قبول البنات المتزوجة أيضا.

تنسيق التمريض العسكري 2023-2024

محافظة القاهرة درجة 225.

محافظة الأسكندرية 218 درجة.

محافظة دمياط 205 درجة.

محافظة كفر الشيخ 222 درجة .

محافظة الشرقية 228 درجة.

محافظة المنوفية 225 درجة.

محافظة الفيوم 219 درجة,

محافظة مرسى مطروح 206 درجة.

محافظة القليوبية 217 درجة.

محافظة جنوب سيناء 225 درجة.

محافظة سوهاج 223 درجة.

محافظة بني سويف 216 درجة.

محافظة الوادي الجديد 220 درجة.

محافظة الأقصر 199 درجة.

محافظة أسوان 208 درجة.

محافظة المنيا 213 درجة.

محافظة قنا 208 درجة.

محافظة أسيوط 224 درجة.

محافظة السويس 222 درجة.

محافظة الإسماعيلية 219 درجة.

تنسيق التمريض العسكري 2023.. شروط التقديم 2023/2024



1- أن تكون الجنسية المصرية للطالب ووالديه.

2- أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية بتنسيق مدارس التمريض.

3- اجتياز كافة الاختبارات من الطبي والنفسي والهيئة داخل مدرسة التمريض.

4- ألا يزيد سن الطالب عن 18 عاما في أول أكتوبر.

5- أن تكون الطالبة غير متزوجة وموافقة ولي الأمر على عدم زواج الطالبة أثناء الدراسة.

يذكر أن أسفرت مؤشرات تنسيق التمريض 2023 محافظة الجيزة، عن زيادتها بدرجة أو اثنين عن العام الماضي، والذي كان من 218 درجة، نظرا لارتفاع عدد الطلاب الحاصلين على درجات عالية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة عن السنة الماضية، ما قد يدفع إلى زيادة الدرجات المخصصة حول تنسيق التمريض 2023 الجيزة، بالإضافة إلى زيادة الرغبة من أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بمدارس التمريض 2023.