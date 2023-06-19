الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم القاهرة" تحدد قواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي (مستند)

وزير التعليم
وزير التعليم

حدّدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك في خطاب تم تعميمه على جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة منها: 

أولاً: الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوى العام الرسمي  (٢٤٥) درجة.

قواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

1- يبدأ التقديم من خلال الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم عن طريق الأيميل الموحد للطالب (tansiksec.emis.gov.eg)

2 - يسمح للطالب تسجيل الدخول في بداية ميعاد التقديم لاضافة رغباته وحفظها وذلك لمدة اسبوعين. 
3- يتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب المربع الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
4- يسمح للطلاب الحاصلين على مجموع (٢٦٦) درجة فأكثر بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة.

5- لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام ( رسمي ) الأ لابناء محافظة القاهرة ولا يسمح اطلاقاً
لطلاب الصف الاول الثانوي بأي محافظة اخري بالتحويل الي مدارس القاهرة الا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم.

ثانيا: بالنسبة للمدارس التجريبية الرسمية والمتميزة للغات: ( طبقا للقرار الوزراى ١٥٤ لسنه ۱۹۸۹ )

1- يقبل جميع طلبة المدرسة الناجحين في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في الدورين الأول والثاني بشرط نجاحهم في امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى بنسبة ٥٠% واللغة الأجنبية الثانية بنسبة ٤٠%)) (مع الالتزام بالمربع السكني).

2- في حالة وجود أماكن شاغرة، يجرى تنسيق لقبول غيرهم يبدأ بالمنتهين من مدارس رسمية لغات لا توجد بها مرحلة ثانوية، ثم من مدارس خاصة لغات من ( داخل خارج الإدارة).

ثالثًا: بالنسبة لفصول الخدمات المسائية للثانوي 

الحد الأدنى لمجموع القبول يكون أقل عن الثانوي العام (٤٠) درجة.

inbound8981908858079935286
inbound8981908858079935286
emis gov eg التعليم الثانوي العام التربية والتعليم الأول الثانوي العام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهر اللواء خالد عبد العال الصف الأول الثانوي

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

رسالة طمأنة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن التصحيح الإلكترونى

السجن 3 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

تعاون بين الأوبرا والمتحدة.. التفاصيل الكاملة للمشروع الفنى الجديد "الأساتذة ومدحت صالح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين