"تعليم القاهرة" تحدد قواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي (مستند)
حدّدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك في خطاب تم تعميمه على جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة منها:
أولاً: الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوى العام الرسمي (٢٤٥) درجة.
قواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
1- يبدأ التقديم من خلال الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم عن طريق الأيميل الموحد للطالب (tansiksec.emis.gov.eg)
2 - يسمح للطالب تسجيل الدخول في بداية ميعاد التقديم لاضافة رغباته وحفظها وذلك لمدة اسبوعين.
3- يتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب المربع الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
4- يسمح للطلاب الحاصلين على مجموع (٢٦٦) درجة فأكثر بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة.
5- لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام ( رسمي ) الأ لابناء محافظة القاهرة ولا يسمح اطلاقاً
لطلاب الصف الاول الثانوي بأي محافظة اخري بالتحويل الي مدارس القاهرة الا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم.
ثانيا: بالنسبة للمدارس التجريبية الرسمية والمتميزة للغات: ( طبقا للقرار الوزراى ١٥٤ لسنه ۱۹۸۹ )
1- يقبل جميع طلبة المدرسة الناجحين في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في الدورين الأول والثاني بشرط نجاحهم في امتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى بنسبة ٥٠% واللغة الأجنبية الثانية بنسبة ٤٠%)) (مع الالتزام بالمربع السكني).
2- في حالة وجود أماكن شاغرة، يجرى تنسيق لقبول غيرهم يبدأ بالمنتهين من مدارس رسمية لغات لا توجد بها مرحلة ثانوية، ثم من مدارس خاصة لغات من ( داخل خارج الإدارة).
ثالثًا: بالنسبة لفصول الخدمات المسائية للثانوي
الحد الأدنى لمجموع القبول يكون أقل عن الثانوي العام (٤٠) درجة.