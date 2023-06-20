بوابة الأزهر الإلكترونية.. طريقة التقديم رياض أطفال والصف الأول الإبتدائي 2023

زادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن بوابة الأزهر الإلكترونية، من قبل أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري للعام الدراسي الجديد 2023/2024، إذ باتت أيام قليلة جدًا تفصلنا عن تقديم الأزهر الشريف لرياض أطفال أزهار والصف الأول الإبتدائي الأزهري عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى أوراق التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.

ومع نهاية كل عام دارسي وبداية آخر، يعلن الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية – الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

بوابة الأزهر الإلكترونية

وخلال أيام قليلة يبدأ تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 للعام الدراسي الجديد عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ، وسيتم تفعيل الرابط فور الإعلان عن بدء التقديم، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية، أنه قريبًا سيتم فتح باب التقديم للمعاهد الأزهرية لبداية مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي وإعلان شروط الالتحاق، والتقديم الكترونيًا عبر موقع التنسيق المعد لذلك وبوابة الأزهر.

التقديم رياض أطفال والصف الأول الإبتدائي

وفي السطور التالية يرصد "الدستور" تفاصيل التقديم لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي الأزهري والاوراق والشروط المطلوبة.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرًا و29 يوما، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

أوراق وشروط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

- بلوغ الطفل 6 سنوات كحد أدنى و 9 سنوات كحد أقصى.

- يمكن قبول الأطفال أقل من ست سنوات بـ 6 أشهر كحد أقصى في حالة توافر أماكن شاغرة في المعهد المتقدم إليه.

- أن يكون محل إقامة الطالب في المربع السكني للمعهد الأزهري المتقدم إليه.

- تسليم ملف التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري والمتوفر في المكتبات.

- إجراء المقابلة الشخصية

- تقديم الاستمارة الصحية بعد ملئها من جانب من الإدارة الصحية المتواجدة في المراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- تسليم عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

- تقديم صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم على أن تكون سارية.

- تقديم صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.

- إرفاق الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.