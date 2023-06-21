الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية تعلن باب التقديم للطلاب والشروط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

فتحت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والراغبين بالالتحاق بمدرسة العربي للعام الدراسي الجديد 2023/2024.


وقالت المدرسة، بمنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، إنه سيتم بدأ التقديم بالمدرسة بدءًا من يوم 20 يونيو وسيستمر التقديم حتى 15 يوليو 2023، لافتة إلى أنه يتاح التقديم للطلاب الراغبين الالتحاق بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية عبر الرابط التالي:
https://forms.office.com/r/jvS0SHKX2x

 

وأكدت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم الاطلاع على الأصول وأخذ صورة منها وتسليمها  لمدرسة العربى بداية من يوم ١٠/٧/٢٠٢٣ إلى يوم ١٥/٧/٢٠٢٣ لمن تقدم على رابط التقديم.


وأكدت المدرسة سيتم تعريف كل مجموعة بيوم الحضور للاطلاع على الأصول وتسليم صورة منها إلى المدرسة.

وأشارت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، إلى أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات فقط، لافتة إلى أن التخصصات هي "الكهرباء، الميكانيكا، التبريد والتكييف، اللوجستيات".

مميزات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية كما يلي:

-نظام إدارة مدرسية متميزة.
-الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
-التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات مجموعة العربي.
-فرص التعيين بشركات ومصانع مجموعة العربي بعد التخرج، حسب احتياجات الشركة.
-مكافأت مالية شهرية أثناء فترة التدريب العملي"مصروف"
-توفير الزي المدرسي ومهمات أمن وسلامة مجانية لجميع الطلاب.
-توفير أتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب للمدرسة ومكان التدريب.
-توفير وجبة غذاء يوميًا أثناء فترة الدراسة والتدريب الميداني.
-توفير كافة الخامات للتدريبات العملية، وكافة احتياجات احتياجات التدريبات أثناء فترة الدراسة، لزيادة المعارف و الخبرات والمهارات لدى الطالب.
-غرس العادات والسلوكيات الحسنة وبناء الشخصية لدى الطلاب.
-التطوير المستمر في المناهج لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
-يوجد فرصة استكمال للدراسة بالجماعات التكنولوجية للطلاب المتميزين.

وجاءت شروط التقديم بمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية عام 2023/2024 كالتالي:

-أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023
- ألا يقل المجموع عن 230 درجة.
- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا التعليمية بالمنوفية وإدارة بنها التعليمية بالقليوبية فقط.
-ألا يزيد عمر المتقدم عن 16 عام في أول أكتوبر 2023.
-لا تقبل الإعدادية الأزهرية أو الرياضية.
-لا تقبل التحويل من المدارس الأخرى.

وجاءت شروط القبول بالمدرسة كالتالي :

1-أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الشريك الصناعي.
2-اجتياز اختبارات القبول بنسبة لا تقل عن 50% في كل مادة على حدة.
3-اجتياز المقابلة الشخصية.
4-اجتياز الاختبارات الطبية وكشوفات التدخين.

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الحاصلين على الشهادة الإعدادية تكنولوجيا التطبيقية شهادة الإعدادية عام الدراسي الجديد 2023 عام الدراسي الجديد للتكنولوجيا التطبيقية متطلبات سوق العمل للعام الدراسي الجديد 2023

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