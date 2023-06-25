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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

جريدة الدستور

أتاح الأزهر الشريف التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري أمام جميع الطلاب في محافظات مصر المختلفة الراغبون في الالتحاق التعليم الديني الأزهري ، والذي بدأ اليوم الأحد الموافق 25 يونيو.

ووفرت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الكتروني للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، وتعرضه الدستور في التقرير التالي .

 

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

 

فتحت اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 إدارة الأزهر الشريف الباب أمام التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ، ويستطيع الراغبون في تقديم أولى ابتدائي أزهر اتباع الخطوات التالية : 

 

أولا الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية أو الضغط على الرابط التالي: https://azhar.gov.eg ، اختيار التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، تسجيل بيانات الطالب، ملء طلب التقديم، طباعة طلب التقديم بعد الانتهاء من تسجيله.

وحدد الأزهر الشريف الحد الأدنى للقبول فى الصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

                                 

الأوراق المطلوبة لـ تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 

الأوراق المطلوبة لـ تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري 2023 هي نفسها الأوراق التي يتم تقديمها كل عام ، وهي أصل شهادة ميلاد الطالب ، صورة بطاقة الأب والأم الشخصية، صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه، 6 صور شخصية بخلفية بيضاء، صورة البطاقة الصحية للطفل والأصل للاطلاع، تقرير طبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية، و الدمغات التعليمية والصحية اللازمة من مكاتب البريد.

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