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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات وشروط التقديم الصف الأول الابتدائي في الأزهر الشريف 2023/ 2024

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي الأزهر

يهتم الآلاف من الأولياء الأمور إلحاق أبنائهم عن بلوغ السن المناسب بالأزهر الشريف خاصة بعد أن أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تفعيل رابط تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2024  وكذلك مرحلة رياض الاطفال حيث ان حيث التقديم يبدا في ذلك الشهر الجاري وذلك عبر موقع البوابة الالكترونية للأزهر حيث ان كثير من الاباء والامهات يرغبون في الحاق أبنائهم باحدى المعاهد الازهرية الموجودة في جميع المحافظات ولكن يجب اولا الاطلاع على الشروط الموضوع لكي يتم تقديم الازهر 2023 من خلال المنزل.

تقديم الصف الأول الابتدائي في الأزهر الشريف 2024

استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري يتم الآن وذلك مع تحديد موعد لبداية التسجيل في خلال هذا الشهر الجاري حيث يترقب أولياء الأمور تفعيل الموقع الرسمي الخاص بالتقديم على هذه المرحلة الدراسية حيث يبدأ العام الجديد بعد ان يتم تحديد جميع الطلاب المقيدين للصف الأول في خلال هذا العام حيث يتم اختيار الطلاب وفقا لسن الطفل وذلك حسب الشروط التي وضعها الأزهر في الفترة الماضية حيث يجب الا يقل عمر الطفل عن ست سنوات عند التقديم على تلك المرحلة.

موقع الأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائى

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خطوات التقديم على الصف الأول الابتدائي الأزهر الشريف 2023/ 2024

يتم البحث عن  لينك تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 حيث انه يعد من أكثر الروابط التي يرغب الكثير من المواطنين في الوصول إليها وذلك من أجل التسجيل في مرحله اولى ابتدائي ازهر عن طريق اتباع هذه الخطوات..

  1. الدخول على بوابة الأزهر الشريف
  2. اختيار التسجيل في المرحلة الابتدائية الأولى.
  3. كتابة الرقم القومي الخاص بالطفل من شهادة الميلاد 
  4. إدخال البيانات الأخرى المطلوبة.
  5. تحديد نوع المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عادي أو نموذجي أو خاص.
  6. اختيار المعهد حسب النطاق الجغرافي.
  7. الضغط على زر تأكيد الطلب.

شروط الالتحاق بالصف الأول أزهر 2023- 2024 

  • يجب توفر هذه الشروط لكي يتم الالتحاق باحد المعاهد الأزهرية.
  • أن يكون عمر الطفل المتقدم لا يقل عن 6 أعوام.
  • يجب أن  يكون سن الطالب أقل من تسع أعوام.
  • ينبغي أن يكون مقيم في نطاق الإدارة التي يقدم بها وغير ذلك لن يتم القبول.

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رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 وشروط التقديم

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