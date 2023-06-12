الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تقديم الأزهر الشريف الصف الأول الابتدائي ورياض أطفال أزهر 2023

الازهر الشريف
الازهر الشريف

أيام قليلة ويبدأ تقديم الأزهر الشريف الصف الأول الابتدائي ورياض أطفال أزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الموقع الرسمي للأزهر الشريف. 

ويبحث أولياء الأمور الراغبون في تقديم الأزهر الشريف الصف الأول الابتدائي ورياض أطفال أزهري 2023 عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 ورياض أطفال أزهر.

ونوضح من خلال هذا التقرير الآتي:

رابط تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2023

تقديم رياض اطفال الأزهر 2023

رابط بوابة الأزهر الالكترونية 

 

موقع التقديم للصف الاول الابتدائي الازهري 2023

وقبل معرفة موعد تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري و تقديم رياض اطفال ازهر يجب معرفة شروط التقديم والاوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 – 2024

إجراء المقابلة الشخصية

عدد 6 صور شخصية للطالب المتقدم بخلفية بيضاء

صورة من البطاقة الصحية للطفل بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

نسخة من البطاقة الشخصية للأب والأم .

تقديم نسخة واضحة من فاتورة المياه أو الكهرباء أو التليفون الأرضي.

تقديم الدمغات الصحية والتعليمية التي يتم تقديمها بمكاتب البريد.

تقديم أصل شهادة ميلاد الرقم القومي، ولا يُعتد بصورة الشهادة نهائيًا.

 

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شروط تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 

السن: يجب يتراوح عمر الطالب المتقدم إلى الصف الأول الابتدائي الأزهري ما بين 6 سنوات إلى 9 سنوات، وهناك إمكانية لقبول الطلاب بمعدل عمري أقل من 6 سنوات بحد أقصى يقدر بحوالي 6 أشهر، وذلك في حالة وجود أماكن متوافرة في المعهد الأزهري المتقدم إليه الطالب، وهذا الشرط استثنائي.

المربع السكني: ويشترط أن يكون عنوان إقامة الطالب المتقدم المتواجد بشهادة الميلاد قريب من المربع السكني الخاص بالمعهد الأزهري المتقدم إليه الطالب، فهذا الشروط أساسي لقبول الطلب أو رفضه من الأساس.

لينك موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023.. كيفية الاستعلام

هل تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

بوابة الازهر الشريف

وعند الدخول على موقع بوابة الازهر الشريف من هنــــا https://www.azhar.eg رابط تقديم الصف الاول الابتدائي الازهر ورياض اطفال ازهر ستجد تنويه أنه سيتم فتح باب التقديم للمعاهد الأزهرية لبداية مرحلتي رياض الأطفال والصف الاول الابتدائي واعلان شروط الالتحاق والتقديم الكترونيا عبر موقع التنسيق المعد لذلك و بوابة الازهر الشريف .

 

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