الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

لينك موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023.. كيفية الاستعلام

رياض الأطفال بالمدارس
رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

فتحت وزارة التربية والتعليم باب تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023 والحكومية منذ بداية الشهر الجاري والتي تستمر حتى نهايته، بعد أن أعلنت الاوراق المطلوبة للتقديم والشروط ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023.. كيفية الاستعلام.

رابط تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023

يتيح موقع مركزالمعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تقديم رياض أطفال ويمكنك اتباع الخطوات التالية للتقديم : 

لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 .. والأوراق المطلوبة للتقديم

الآن.. تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

أولا الدخول عبر موقع مركز المعلومات أو الضغط على الرابط التالي https://emis.gov.eg ، ثم اختيار أيقونة تقديم رياض الأطفال وتقديم أولى ابتدائي أو اختصر الخطوتان السابقين وأضغط مباشرة على الرابط التالي https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

اكتب الرقم القومي لولي الأمر وكلمة المرور وإذا كنت لا تملك حساب على المنصة اضغط على حساب جديد ، وإملأ كافة البيانات الظاهرة أمامك وهي «البيانات الأساسية وتضم الاسم رباعي والرقم القومي لولي الامر والمحافظة ، ثم اكتب بيانات محل الإقامة ، ثم اضغط على انشاء كلمة مرور».

وبعد انتهاء من هذه الخطوات عاود اكتب الرقم القومي، اكتب كلمة المرور، اضغط على أيقونة دخول،لتتمكن من تقديم رياض أطفال ، ومن نفس الرابط تستطيع  الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض أطفال 2023

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم رياض أطفال ، صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم، شهادة ميلاد الطالب حديثة وصورتين منها، طباعة استمارة التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات، تقديم ما يفيد بأن الطفل يقيم في نفس محل الإقامة (إيصال كهرباء أو عقد إيجار) ، تجهيز 8 صور شخصية مقاس 8× 6، شهادة ميلاد حديثة ومميكنة للطفل، الشهادة الصحية للطفل، طابع مهن تعليمية.

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