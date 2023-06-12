الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 .. والأوراق المطلوبة للتقديم

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي

تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 محور اهتمام أوليا الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم في المدارس الحكومية (العامة، التجريبي) في مرحلتي رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يتسألون عن أوراق التقديم و موعد إعلان نتائج القبول.

لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 

فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) لاستقبال أوراق الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الحكومية (العامة، التجريبي) عربي ولغات خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة عن الطالب وولى الأمر ومحل السكن والمدارس التي تخدم المربع السكني.

ويتم غعلان نتائج القبول في مرحلتي رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي على مراحل وفقا للتنسيق الذي يتم إعلانه ويتطلب من ولى الأمر متابعة الموقع لمعرفة موقف طلب الإلتحاق من القبول من عدمه وتجهز أوراق التقديم في المدرسة وتحديد موعد لاختبار القبول الذي تعده كافة المدارس للطلاب الجدد.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 2023 - 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 ويتطلب على ولي الأمر تقديمها كاملة للمدرسة المرشح لها الطالب بشكل مبدئي كاملة قبل العام الدراسي المقبل وهى كما يلي :-

  • شهادة ميلاد الطالب مميكنة.
  • عدد 8 صور شخصية للطالب حديثة بخلفية بيضاء مدون عليها اسم الطالب.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب والأصل للاطلاع عليها.
  • صورة من قرار الوصايا في حالة وفاة ولي أمر الطالب.
  • صورة من الولاية التعليمية في حالة انفصال الوالدين.
  • ملف بلاستيكي للاحتفاظ بالأوراق.
  • إيصال مرافق لمحل سكن الطالب (الكهرباء، المياه، الغاز الطبيعي).
  • عقد إيجار أو تمليك لمحل سكن الطالب.
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موعد بدء الدراسة للعام الدراسي 2023 - 2024

يتم الانتهاء من تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 والذي لم يتم تحديده من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تصدر الوزارة بيان رسمي بالمخطط الزمني للعام المقبل يوضح موعد بدء كل فصل دراسي والإجازة والامتحانات.

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