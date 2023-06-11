الآن.. تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها في الساعات الأخيرة من اليوم.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور بمحافظات مصر للحصول على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتزامناً مع اهتمام الآباء والأمهات من كل مكان لمعرفة تفاصيل تسجيل الأطفال الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 والرابط الإلكتروني.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

يمكنك الآن تسجيل بيانات طفلك من خلال رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتسهيل على أولياء الأمور يمكنك كتابة البيانات من خلال هذا الرابط أضغط هنا.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

يستطيع الأن أولياء الأمور التقديم لأطفالهم عبر رابط تسجيل البيانات لطلاب الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 وإليكم الخطوات في السطور التالية:

1 - في البداية يقوم ولي الأمر الدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم الإلكتروني أضغط هنا.

2 - يقوم ولي الأمر بكتابة كافة البيانات والتي تشمل الاسم ورقم البطاقة المكون من 14 رقم على الموقع الإلكتروني للتقديم في الصف الأول الابتدائي .

3 - ثم يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابا على موقع مركز معلومات الوزارة، وإدخال البيانات المطلوبة لـ تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية.

4 - ثم يقوم ولي الأمر بتسجيل الرقم السري لـ تقديم الصف الأول الابتدائي .

5 - ويجب على ولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي بعد تسجيل تقديم الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني.

6 - ويتوجه ولى الأمر للمدرسة لتقديم الأوراق المطلوبة في تقديم الصف الأول الابتدائي بعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية للطالب.

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