الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تصدر طريقة تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني، محرك البحث الإلكتروني، وذلك استعدادا لتقديم طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الجديد 2023-2024.


وتساءل الأهالي عن تفاصيل وطرق التقديم هذا العام  منهم هل تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني أم ورقي، خاصة مع بدأ الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في الاستعداد للتقدم  للعام الدراسي الجديد.

وترصد الدستور من خلال السطور التالية  توضيح كل ما هو متعلق  بآلية التقديم في مدارس التعليم الثانوي العام أو الفنية، سواء كان بطريقة التقليدية من خلال  الذهاب في إدارات المدارس التي يرغب الطلاب في التقدم إليها ورقيا او بطريقة  إلكترونية من خلال  التقدم عبر الموقع الرسمي للوزارة.

هل تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني
 

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني خاص أمام طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم لتسجيل رغباتهم وبياناتهم  بشكل إلكتروني، على أن  يعقب ذلك مرحلة التقديم بشكل ورقي للإدارة التعليمية المختصة .

ضوابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

وأوضحت الوزارة أن عملية الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي في المحافظات المختلفة تنظم وفقا لعدد من الضوابط، على أن تبدأ
أولا .. بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الحد الأدنى لدرجات القبول وفقا لتنسيق الثانوية العامة 2023 في مختلف المحافظات ، وذلك بناء على الإحصائيات التكرارية التي تقوم بها كل محافظة

ثانيا..  بعد تعريف طلاب الصف الثالث الإعدادي من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، يتم تنسق الثانوية العامة 2023،
ثالثا .. في تسجيل البيانات  في الأماكن المخصصة لهذا الأمر
 

وكانت وزير التربية والتعليم أعلن عن ذلك الإجراءات من أجل النهوض بالعملية التعليمية..  من خلال افتتاح عدد من المدارس الجديدة  بأنواع مختلفة .. تم تطبيق نظم جديدة عليهتا تتواكب مع التغييرات الجذرية  التي تتم بنظام بنظام التعليمفي مصر كذلك تعديلات نظام امتحانات الثانوية العامة .. زيادة اعداد المعلمين وتحسين أحوالهم الاجتماعية.
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