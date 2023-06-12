أول يوم امتحانات.. الحرارة تمنع أولياء الأمور من انتظار طلاب الثانوية خارج اللجان بالوادى

منعت حرارة الجو بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، أولياء الأمور من انتظار أبنائهم وذويهم من طلاب الثانوية العامة خارج اللجان لمؤازرتهم.

وخلت الشوارع ومحيط اللجان من تواجد أولياء الأمور ومنعت الأجهزة الأمنية أي مكبرات صوت خارج محيط اللجان، كما عملت على المتابعة اللحظية لسير الامتحانات وتأمين محيط اللجان وتشديد الرقابة على أعمال نقل وتداول الأوراق الامتحانية، وتوفير الرعاية الطبية بمقرات اللجان للتعامل مع أى طوارئ.

ويؤدي 1998 طالبًا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية) الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن المواد غير المضافة للمجموع، اليوم، داخل 10 لجان منها 4 لجان بالخارجة و3 لجان في الداخلة ولجنة في كل من بلاط والفرافرة وباريس.