الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 282 حالة تعدٍ بالزراعة والبناء على أراضي الدولة والملكيات الخاصة بالقليوبية

إزالة حالة تعدٍ بالزراعة
إزالة حالة تعدٍ بالزراعة

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن إزالة 45 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والملكيات الخاصة للمواطنين حتى الآن، منذ انطلاق الموجة ألــ 21 لإزالة التعديات بمرحلتيها الأولى والثانية، والتى بدأت أعمالها يوم 29 من شهر أبريل الماضى، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام. 

وأوضح محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية، قد تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة الــ 21 لإزالة التعديات، من إزالة 207 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 30471م2، بمختلف جهات الولاية.

وأضاف المحافظ، أنه خلال المرحلة الثانية  للموجة 21 لإزالة التعديات، تم إزالة 75 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضى الدولة والملكيات الخاصة، بمساحة 1 فدانا، و21 قيراطاً، و21 سهماً، على أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية شملت مختلف مراكز المحافظة.

وشدد محافظ القليوبية، علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة بالموجة ألـ 21 خلال مراحلها المتتابعة، موجهاً بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة.

 وأكد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة ، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

أراضي الدولة والملكيات الخاصة استرداد حق الشعب أراضي الدولة اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية المتغيرات المكانية انطلاق الموجة ألــ 21 مديرية أمن القليوبية

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