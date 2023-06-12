موقع الأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائى

ارتفعت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، موقع الأزهر الشريف للتقديم للصف الأول الإبتدائي الأزهري للعام الدراسي الجديد 2023/2024، إذ باتت أيام قليلة تفصلنا عن تقديم الأزهر الشريف الصف الأول الابتدائي ورياض أطفال أزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الموقع الرسمي للأزهر الشريف.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور في الآونة الأخيرة والراغبين في التحاق أبنائهم للصف الأول الابتدائي ورياض أطفال أزهري 2023 عن موقع تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 ورياض أطفال أزهر، بجانب أوراق التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.

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موقع الأزهر الشريف لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

وخلال أيام قليلة يبدأ تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 للعام الدراسي الجديد عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ، وسيتم تفعيل الرابط فور الإعلان عن بدء التقديم. zhar.gov.eg

ويعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد، عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية – الخاصة) وذلك عبر موقع وبوابة الأزهر الإلكترونية

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

شروط تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

ويرصد "الدستور" في السطور التالية تفاصيل التقديم للصف الاول الابتدائي الازهري 2023 والأوراق والشروط المطلوبة.

-تسليم ملف التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري والمتوفر في المكتبات.

-إجراء المقابلة الشخصية

-تقديم الاستمارة الصحية بعد ملئها من جانب من الإدارة الصحية المتواجدة في المراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

-تسليم عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل أو الطفلة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

-تقديم صورة ضوئية من الرقم القومي للأب أو الأم على أن تكون سارية.

-تقديم صورة ضوئية من فاتورة مياه أو كهرباء لإثبات محل إقامة الطفل.

-إرفاق الدمغات التعليمية والصحية والمتوفرة في مكاتب البريد.

شروط القبول في الأزهر الشريف

ويتطلب التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري توافر عدد من الشروط في الطالب المتقدم، والتي تتمثل في التالي:

-بلوغ الطفل 6 سنوات كحد أدنى و 9 سنوات كحد أقصى.

-يمكن قبول الأطفال أقل من ست سنوات بـ 6 أشهر كحد أقصى في حالة توافر أماكن شاغرة في المعهد المتقدم إليه.

-أن يكون محل إقامة الطالب في المربع السكني للمعهد الأزهري المتقدم إليه.