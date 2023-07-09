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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق ثانوي سياحة وفنادق 2023- 2024 بعد الإعدادية

تنسيق ثانوي سياحة
تنسيق ثانوي سياحة وفنادق

تنسيق ثانوي سياحة وفنادق 2023- 2024 بعد الإعدادية.. يحاول العديد من الطلاب وأولياء الأمور البحث عن تنسيق ثانوي سياحة وفنادق للعام 2023-2024 في مختلف المحافظات، حتى يتمكنوا من الوصول إلى الدرجة المطلوبة لهذا العام ومعرفة الحد الأدنى للقبول في المدارس المختلفة.

ينشر “الدستور” في التقرير التالي الحد الأدنى لثانوي سياحة وفنادق بعد الإعدادية وفقًا لما أعلنته المحافظات المختلفة، بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية والتي تكون بنظام 3 سنوات:

تنسيق ثانوى سياحة وفنادق 2023- 2024 بعد الإعدادية

تختلف تنسيق الفنادق والسياحة في المحافظات المختلفة، ويمكن معرفة الحد الأدنى المطلوب من خلال النظر إلى التنسيق المحدد كمتطلبات أساسية على النحو التالي:
الحد الأدنى لتنسيق مدرسة الفيوم بشكشوك بمحافظة الفيوم بمجموع كلى 195 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق مدرسة الفيوم بدمو بمحافظة الفيوم بمجموع كلى 200 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق مدرسة بيلا الثانوية بمحافظة كفر الشيخ بمجموع كلى 220 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق الخاص بمدرسة النزهه المشتركة بمحافظة القاهرة بمجموع كلى 220 درجة.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية للعام 2023

الحد الأدنى لتنسيق الخاص بخدمات النزهه المشتركة بمحافظة القاهرة بمجموع كلى 160 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق الخاص بمدرسة درب الأحمر المشتركة بمحافظة القاهرة بمجموع كلى 215 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق الخاص بمدرسة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ بمجموع كلى 200 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق مدرسة الدرب الأحمر المشتركة بمحافظة القاهرة بمجموع كلى 205 درجة.
الحد الأدنى لتنسيق خدمات مدرسة الدرب الأحمر المشتركة بمحافظة القاهرة بمجموع كلى 160 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق مدرسة العباسية للبنات بمحافظة القاهرة بمجموع كلى 215 دجة.

مدارس ما بعد الإعدادية.. تنسيق مدارس مياه الشرب والصرف الصحي 2023

الحد الأدنى لتنسيق مدرسة العباسية للبنات بمحافظة القاهرة بمجموع كلى 205 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق خدمات العباسية للبنات بمحافظة القاهرة بمجموع كلى 160 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق مدرسة شبرا المشتركة بمحافظة القاهرة بمجموع كلى 2015 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق خدمات شبرا المشتركة بمحافظة القاهرة بمجموع كلى 160 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق للمدارس فى مدينة شبين الكوم وقويسنا بمحافظة المنوفية بمجموع كلى 215 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

الجدير بالذكر أنه بعد الإعلان رسميا عن نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل المديرية التعليمية التابعة لكل محافظة، أصبح متاحا للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادى للفصل الدراسى الثانى من خلال زيارة الموقع الإلكتروني البوابة التعليم الأساسي من هنــــــــــــــا.

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