من الموضوعات التي يكثر البحث عنها و تنال اهتمام أولياء الأمور هو معرفة تفاصيل نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 بعد انتهاء التقديم في نهاية يونيو الماضي وتوقعات ظهور النتيجة خلال الأسابيع القادمة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024

في التقرير التالي نعرض تفاصيل نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كي يتمكن أولياء الأمور من الحصول على النتيجة.

بينت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي من هنا

https://emis.gov.eg/

بعد الدخول على الرابط اختيار خدمات ولي الأمر

ثم تسجيل الدخول بالبيانات المسجلة لولي الأمر

مع العلم أنه يتم الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي من خلال موقع التقديم الإلكتروني

ومع الإعلان المبدئي لنتيجة التقديم يجب على ولي الأمر دفع المصروفات في المدرسة المقدم لها في مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

ثم يسلم الملف الورقي الخاص بطفلة ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

يمكن سداد المصروفات للعام الدراسي الجديد من هذا الرابط

https://eps.emis.gov.eg

يتم تسجيل الدخول ثم إتباع الخطوات الأخرى لدفع المصروفات.

الاوراق المطلوبة للتقديم لرياض أطفال

بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض أطفال والاستعلام عنه ودفع المصروفات يجب على ولي الأمر تجهيز الأوراق اللازمة لتقديمها إلى المدرسة المقدم فيها لطفله وتتمثل هذه الأوراق في التالي:

شهادة ميلاد حديثة للطفل وصور منها.

صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.

8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

وصل (مياه أو كهربا) باسم الأب أو الجد للأب أو صورة من عقد إيجار باسم الأب موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع.

ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.

حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، وفي حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت أن الولاية التعليمية للأم.

في حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.

حافظة بلاستيك.