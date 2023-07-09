لطلاب الثانوية العامة.. الحدود الدنيا للقبول بالكليات 2022

مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023، عن تنسيق القبول بالجامعات المصرية للشعب العلمية والأدبية، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء المرحلة الاولي من تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2023/2024 ، عقب اعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ويقدم موقع الدستور لطلاب الثانوية العامة 2023 الحدود الدنيا للقبول بالكليات للعام الماضي 2022

تنسيق الكليات 2022 علمي علوم

طب المنصورة 387.0

طب سوهاج 386.0

هندسة بترول وتعدين السويس 386.0

طب دمياط 386.0

طب طنطا 383.0

طب أسنان المنصورة 382.0

طب أسنان جنوب الوادي 382.0

طب الإسكندرية 382.0

طب بور سعيد 381.0

طب القاهرة 381.0

طب أسيوط 381.0

طب عين شمس 380.0

طب جنوب الوادي 380.0

طب المنوفية بشبين الكوم 380.0

طب بنها 379.0

طب الأقصر 379.0

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0

طب المنيا 378.0

طب أسنان الزقازيق 378.0

طب حلوان 378.0

طب أسنان كفر الشيخ 377.0

طب الفيوم 377.0

طب السويس 377.0

طب أسنان المنوفية 377.0

طب العريش 376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب بني سويف 376.0

طب أسنان عين شمس 376.0

طب أسنان القاهرة 376.0

طب أسنان الإسكندرية 376.0

طب أسنان طنطا 376.0

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب أسنان الفيوم 375.0

طب أسنان السويس 375.0

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي بنها 373.0

علاج طبيعي القاهرة 373.0

صيدلة سوهاج 373.0

علاج طبيعي السويس 372.0

علاج طبيعي بني سويف 372.0

صيدلة طنطا 371.0

صيدلة جنوب الوادي 371.0

صيدلة الزقازيق 371.0

صيدلة دمنهور 371.0

صيدلة القاهرة 370.0

صيدلة الإسكندرية 370.0

صيدلة بور سعيد 370.

صيدلة عين شمس 370.0

صيدلة المنوفية 370.0

صيدلة أسيوط 370.0

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.0

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.0

صيدلة مدينة السادات 370.0

صيدلة المنيا 369.5

صيدلة ج الوادي الجديد 369.0

صيدلة بني سويف 369.0

صيدلة حلوان 369.0

صيدلة الفيوم 369.0

تنسيق الكليات 2022 علمي رياضة

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366.0

تنسيق حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366.0

هندسة القاهرة 366.0

هندسة المنصورة 366.0

طب بيطري المنصورة 365.0

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365.0

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365.0

طب بيطري سوهاج 364.0

هندسة الزقازيق 363.0

تنسيق كليات الشعبة الادبية 2022

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354.0

ألسن كفر الشيخ 351.0

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348.0

سياسة واقتصاد السويس 345.0

سياسة واقتصاد بني سويف 340.0

ألسن عين شمس 338.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338.0

ألسن الفيوم 337.0

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333.0

ألسن بني سويف 333.0

ألسن المنيا 332.0

ألسن سوهاج 331.0

إعلام القاهرة 330.0

ألسن أسوان 330.0

ألسن الأقصر 329.0

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328.0

إعلام المنوفية 327.0

آثار دمياط 326.0

آثار عين شمس 324.0

آثار القاهرة 323.0

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 323.0

حقوق سوهاج 323.0

إعلام بني سويف 321.0

آثار و لغات مطروح 320.0

آثار الفيوم 319.0

الإعاقة والتأهيل بني سويف 319.0

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319.0

آثار أسوان 318.0

آثار الأقصر 317.0

آثار سوهاج 316.0

إعلام جنوب الوادي 316.0

آثار جنوب الوادي 315.0

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315.0

تربية الإسكندرية 312.0

تربية الزقازيق 312.0

تربية بور سعيد 311.0

تربية عين شمس 310.0

تربية المنصورة 308.0

تربية طنطا 307.0

آداب العريش 303.0

فنون جميلة (فنون) حلوان 303.0

تربية بنها 303.0

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301.0

آداب القاهرة 300.0

فنون جميلة (فنون) المنصورة 299.0

تربية دمنهور 298.0

تربية المنوفية بشبين الكوم 298.0

تربية مطروح 296.0

حقوق دمياط 296.0

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296.0

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295.0

تربية طفولة مبكرة المنصورة 293.

تربية حلوان 293.0

تربية المنيا 292.0

تجارة المنصورة 292.0

تجارة دمياط 292.0

آداب عين شمس 291.0

تجارة القاهرة 291.0

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290.0

آداب الإسكندرية 290.0

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